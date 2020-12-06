نيفين جامع: تم اصدار شهادات صرف لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:47 م
نيفين جامع
نيفين جامع
احمد الشيخ
Advertisements

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط. 

وقالت انه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجاري اصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة الى انه تم حتى الان اصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155  شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية، والذى تناول النتائج الخاصة بتنفيذ مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات , شارك فى المؤتمر رؤساء بنوك الاهلى والقاهرة ومصر بالاضافة الى بنك تنمية الصادرات ، الى جانب عدد من الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة .

وأوضحت جامع ان هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85٪ من اجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة

 ولفتت الوزيرة الى ان إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولي من العام المالي الجاري (2020/ 2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 مليون جنيه من وزارة المالية، مشيرة الى انه تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية ( 30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه ) بقيمة 1.5 مليار جنيه وقد استفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضى الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط .

وحول البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أشارت جامع الى انه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة، حيث يستهدف البرنامج الجديد زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الاسواق الخارجية وفتح اسواق تصديرية جديدة مع الاخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الامر الذى يسهم فى تحقيق خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الماليه

أخبار تهمك

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

باريس سان جيرمان يعلن فسخ عقد نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ ساعة

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم وادي دجلة

منذ أقل من ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 8 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

منذ ساعة و 17 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرا المالية والصناعة يوقعان 41 اتفاقية تسوية للمستحقات المتأخرة للشركات

المالية: صرف 400 مليون جنيه من متأخرات المصدرين الشهر المقبل

المالية: تفعيل الية"السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين أول نوفمبر

موعد تلقي طلبات المصدرين الراغبين في "السداد النقدي الفوري" لكل مستحقاتهم المتأخرة

المالية :650 شركة طلبت الاستفادة مبادرة "السداد النقدى الفورى" لمستحقات المصدرين

غداً .. إصدار أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

02:31 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر