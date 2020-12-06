وزير الري ومحافظ بني سويف يتابعان سير العمل بمشروع تبطين الترع (صور)

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رافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال زيارته للمحافظة وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع، مشروعات الري الحديث، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع.



حيث تابع الوزير والمحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بترعة منقريش مركز بني سويف ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل،بهدف توفير كميات مياه من الفاقد،وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.



وناقش الوزيروالمحافظ الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من تبطين 115 كم من مستهدف 300 كم في المرحلة الأولى، حيث أكد وزير الري على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.



من جانبه أكد المحافظ على أنه تجرى المتابعة المستمرة للمشروع بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة،ومديرية الري، ويتم أولابأول تذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال تنفيذ المشروع من خلا ل التواصل الدائم مع السيدالدكتور وزير الري، نظرا لأهمية المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، وتعمل الحكومة على تنفيذه بمعدلات تنفيذ عالية وبأفضل جودة، حيث يعتبر المشروع من أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية.

