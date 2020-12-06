20 دبيسمبر.. نظر طعن نادي الشرقية الرياضي قرار حل مجلس إدارته

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،جلسة ٢٠ ديسمبر الجاري لنظر الطعن المقام من علي أيوب المحامي، وكيلا عن مجدي عزت رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والتى طالب فيه بإلغاء قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٦٢ لسنة ٢٦ قضائية وزير الشباب والرياضة،ووكيل ووزارة الشباب بالشرقية

ذكرت الدعوى أنه ورد للنادي الذى يمثله الطاعن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 518 لسنة 2020 والذى قرر في المادة الأولى منه: وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وجاءت المادة الثانية منه: تكليف الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى وفقًا لأحكام المادة " 14 " من لائحة النظام الأساسى للنادى ـ اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية، فيما عدا المدير التنفيذى والمدير المالى لشمولهما بقرار الإستبعاد وتحديد من يقوم بعمل كل من المدير التنفيذى والمدير المالى وضمهما لعضوية اللجنة.

وجاءت المادة الثالثة منه: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

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