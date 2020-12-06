ربة منزل تقتل زوجها بسبب خلافات زوجية بالخانكة

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شهد مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة قتل بشعة، حيث تخلصت زوجة من زوجها بطعنة نافذة بالصدر لخلافات زوجية، وجرى القبض عليها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى الخانكة بوصول " س.ع" 70 عامًا، مقيم دائرة مركز الخانكة، جثة هامدة، أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتحرر عن ذلك المحضررقم 103 88 إداري 2020 إداري مركز شرطة الخانكة.



وانتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، والعقيد محمد عبد السلام، مأمور المركز، لموقع البلاغ وتبين من التحريات قيام" أ.م" 50 عامًا، زوجة المجني عليه، بإرتكاب الواقعة، على اثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فطعنته بسكين، بطعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته.



جرى القبض عليها، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها، وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.