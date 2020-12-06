كاهن كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل يقدم الحلقة الأحدث من «كلمة الله»

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع الأب يوحنا سعد عن الطقس القبطي.

واحتفل، مساء امس السبت، في مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد إيذانًا بالبدء بأعياد الميلاد المجيدة، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عبر الاتصال المرئي، وحضور وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، وعدد من الكهنة.

ولأول مرة، جرى إضاءة الشجرة دون مشاركة شعبية ولا محتفلين في الساحة، التزامًا بالبروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا، واقتصر الأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وحضور لعدد قليل من المواطنين وأعضاء البلدية.

وقال رئيس الوزراء اشتية في كلمته بحفل إضاءة الشجرة، "نستقبل عامًا جديدًا ننظر له لإنهاء الانقسام، ونحن أكثر إصرارًا على مواجهة الاحتلال". وأضاف "هزمنا معًا المخططات الدولية لضم أرضنا وشرعنة الاستيطان، وسنهزم الاستيطان والاحتلال، وقدّمنا رسالة في الصمود السياسي أمام الجائحة الاحتلالية الاستعمارية، وأمام احتجاز أموالنا، ورسالة في الصمود الوطني أمام جائحة المرض".

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