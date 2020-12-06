أحمد حسن: مندهش من قرار الزمالك بالتراجع عن ضم الشيخ

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن تراجع الزمالك عن ضم أحمد الشيخ، أمر غريب للغاية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض كان في حاجة لضم لاعب الأهلي السابق.

وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "لا أعلم السبب الحقيقي وراء تراجع الزمالك عن ضم الشيخ، وهل تفضيله الانتقال إلى النادي الأهلي قبل سنوات هو السبب، لكن مفاوضات الزمالك في السابق كانت تتم بشكل أفضل".

وأضاف: "الزمالك كان يسير بشكل جيد في الفترة الماضية، كانت هناك تجاوزات لم نكن راضين عنها، لكن التعاقدات والصفقات كانت تسير بشكل جيد، موضوع أحمد الشيخ وتوقيعه على العقود، ولمجرد وجود ضغط من السوشيال ميديا تم التراجع، والأولوية هل الزمالك في حاجة للاعب أم لا، هناك احتراف حاليا، كهربا انتقل للأهلي، وحسام وإبراهيم ذهبوا إلى الزمالك".

وواصل: "موضوع انتقاله إلى الأهلي ورفضه الزمالك في وقت سابق، أمر عادي وطبيعي، الأمر لا علاقة له بالقيم والمبادئ، لكن حاجة الزمالك الفنية هي المفترض أن تحسم تلك الأمور، والقصة كلها فنية، والزمالك كان يحتاج إلى الشيخ في الجبهة اليمني، في ظل نقص البدائل، ورمضان صبحي انتقل من الأهلي إلى بيراميدز بسبب العوامل المادية، لا يجب أن تتحرك المنظومة الرياضية وفقا للسوشيال ميديا".

وختم:" كان يجب على الزمالك عدم مفاوضة الشيخ من البداية، طالما سيتراجع بهذا الشكل".

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الكلمات المفتاحية

ملعب الصقر الزمالك أحمد الشيخ

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