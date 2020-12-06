الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "الطرق والنقل "و"مجلس النواب" علي مبلغ ١٢ ألف جنيه

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد مبلغ ١٢ ألفا و٥١٠ جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية، بعد عمل التجهيزات الأمنية والهندسية لتأمين المقر البرلماني، تقرر تركيب صدادة اقتحام عند البوابة رقم (4)، مما استوجب تحويل مسار خط الصرف الصحى بالموقع.

واستبان للجمعية العمومية، أنه حال قيام الجهة المُشرفة على الطريق بتحصيل المصروفات الإدارية المقررة عن الأعمال الصناعية بالطرق العامة طبقًا لحكم المادة (6) من قانون الطرق العامة، فقد حددها المشرع بنسبة (15%) من قيمة التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة.

وثبت، أن مجلس النواب تعاقد مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، على تنفيذ عملية تعديل مسار خط الصرف الصحى أمام الباب رقم (4) للمجلس، حتى يتسنّى للمجلس تركيب صدادة اقتحام، فقامت مديرية الطرق والنقل بإعداد مقايسة ابتدائية تقديرية لأعمال إعادة الشئ لأصله بقيمة إجمالية مقدارها ١٧١ ألف و٤١٠ جنيهات عبارة عن مبلغ مقداره ١٤٠ ألف جنيه قيمة أعمال المقايسة الابتدائية، ومصاريف إدارية بنسبة (15%) من قيمة الأعمال بمبلغ (21075) جنيهًا، ومبلغ (9835) جنيهًا تالف الرصف.

وقام مجلس النواب بسداد المبلغ المطلوب للمديرية، وبلغت التكاليف الفعلية للأعمال مبلغًا ٥٧ ألف جنيهًا، فقامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد قيمة المبلغ المتبقى من أعمال المقايسة الابتدائية ومقداره ٨٣ ألف جنيهًا عام ٢٠١٧ ومن ثم فإن ما جرى به تنفيذ التعاقد على هذا النحو يقتضى حساب نسبة المصاريف الإدارية في الحالة المعروضة بمبلغ مقداره (8564،60) جنيهًا، بواقع (15%) من قيمة التكاليف الفعلية.

لاسيما أن المشرع في المادة (6) من قانون الطرق العامة المُشار إليه قرر أن تكون المصاريف الإدارية بنسبة (15 %) من قيمة التكاليف الفعلية للأعمال، وإذ قام مجلس النواب بسداد مبلغ ( 21075) جنيهًا مصاريف إدارية، ومن ثم يتعين إلزام مديرية الطرق والنقل برد مبلغ مقداره (12510،40) جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية عن عملية تعديل مسار خط الصرف الصحي أمام البوابة ٤ للمجلس.

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ يوم

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ أقل من نصف ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ ساعة

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعات

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باريس سان جيرمان يعلن فسخ عقد نجمه

منذ ساعة الا ربع

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 21 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

02:31 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر