متي تطرح "فولكس فاجن" سيارات ذاتية القيادة بالأسواق؟.. تعرف علي التفاصيل

تعد مجموعة فولكسفاجن، أكبر صانع سيارات في العالم من حيث تمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا، وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030





وأكد هربرت ديس على توقعاته بتحسن أداء رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة والتطورات المتسارعة على صعيد الذكاء الصناعي.





وأبلغ مجلة فيرتشافت فوخه "من المتوقع لتلك الأنظمة أن تكون قادرة عما قريب على إتقان حتى المواقف المعقدة للقيادة الذاتية."





استقال ديس من بي.إم.دبليو في 2015 ليساعد فولكسفاجن على تجاوز فضيحة محركات الديزل بخطة حجمها 73 مليار يورو (87 مليار دولار) للاستثمار في السيارات الكهربائية



