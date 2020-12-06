متي تطرح "فولكس فاجن" سيارات ذاتية القيادة بالأسواق؟.. تعرف علي التفاصيل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:25 م
غولكس فاجن
غولكس فاجن
نيفين سمير
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تعد مجموعة فولكسفاجن، أكبر صانع سيارات في العالم من حيث تمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا، وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن  أن تصبح السيارات ذاتية القيادة جاهزة للبيع بين 2025 و2030 

وأكد هربرت ديس على توقعاته بتحسن أداء رقائق الكمبيوتر المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة والتطورات المتسارعة على صعيد الذكاء الصناعي.

وأبلغ مجلة فيرتشافت فوخه "من المتوقع لتلك الأنظمة أن تكون قادرة عما قريب على إتقان حتى المواقف المعقدة للقيادة الذاتية."

استقال ديس من بي.إم.دبليو في 2015 ليساعد فولكسفاجن على تجاوز فضيحة محركات الديزل بخطة حجمها 73 مليار يورو (87 مليار دولار) للاستثمار في السيارات الكهربائية

وباعت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاغن" أكثر من ثمانية ملايين سيارة العام 2011 على ما اعلن رئيسها مارتن فينتركورن الامر الذي يسمح لها بالاقتراب من المرتبة الأولى عالميا التي تسعى إليها. المجموعة التي تمتلك ماركات فولكس واغن واودي وسيات وسكودا وبنتلي وبوغاتي ولامبورغيني وشاحنات "في دبليو" باعت 8,156 ملايين آلية عبر العالم العام الماضي على ما أفاد فينتركورن المشارك في معرض ديترويت الدولي للسيارات الذي افتتح يوم الاثنين بالشهر الأول لعام 2012 

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