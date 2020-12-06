مصرع عامل سقط من الطابق الثاني بشبين القناطر

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لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق الثاني بقرية منشأة الكرام دائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية، أثناء رفعه مواد البناء بواسطة ونش.



جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.



تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "مهران.ج.ع"، 37 عامًا، عامل جثة هامده إثر سقوطه من علو.



جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن، فانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.



وتبين أن المتوفى أثناء نقله مواد بناء من الطابق الأرضي إلى الطابق الثاني بواسطة "ونش" في مبنى تحت الإنشاء سقط من الأعلى للأسفل، ولقى مصرعه في الحال.