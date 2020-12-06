السيسي يصل مطار اورلي بالعاصمة باريس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مطار اورلي بالعاصمة باريس في أولى أيام زيارته الرسمية لفرنسا.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن لرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم اليوم الأحد، بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح، أن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا تأتي في إطار تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

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