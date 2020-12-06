أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، على سؤال مفاداه "ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟"، على النحو التالي:





أنه من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة كالمكياج وطلاء الأظافر بطلت الطهارة، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة.



