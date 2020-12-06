ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:26 م
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أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، على سؤال مفاداه "ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟"، على النحو التالي:
أنه من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة كالمكياج وطلاء الأظافر بطلت الطهارة، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة.
وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة، مؤكدا إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء، والله سبحانة وتعالى أعلم.