ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:26 م
الوضوء
الوضوء
Advertisements
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، على سؤال مفاداه "ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج؟"، على النحو التالي:

أنه من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة كالمكياج وطلاء الأظافر بطلت الطهارة، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة.

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة، مؤكدا إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء، والله سبحانة وتعالى أعلم.

أخبار تهمك

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعتين

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

منذ ساعة و 13 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ يوم

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ ساعة

باريس سان جيرمان يعلن فسخ عقد نجمه

منذ ساعة الا ربع

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

منذ أقل من نصف ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

12:52 م

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر