الصحة: تخريج الدفعة الأولى لتدريبات الأبحاث الإكلينيكية حلم يتحقق

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، إن تخريج الدفعة الأولي للبرامج التدريبية مع كلية طب هاردفارد الأمريكية حلم يتحقق، يؤكد دعم القيادة السياسية للمنظومة الطبية.

وأضاف "الصيرفي"، خلال كلمته على هامش تخريج الدفعة الأولي للبرامج التدريبية مع كلية طب هاردفارد الأمريكية، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هذا الحفل علامة تاريخية سيظل أثارها باقية في دعم المنظومة الصحية، مشيدًا على أن ما نتج عن البرامج التدريبية من روح عمل الفريق، معقبًا للخريجين: " اجتزتم بنجاح دورة دراسية صعبة تم تصميمها من أرقي كليات الطب في العالم، وهذه علامة فارقة في مساركم المهني، أحسنتم وتابعوا نجاحكم".

وتابع أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة تعمل على استغلال قدراتكم ومهارتكم في التعليم لمساعدتها في تطوير نظم التعلم، وهذه فرصة مثالية للعمل معًا لخلق عالم مثالي.

وبدأ، قبل قليل، حفل تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية على الأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع كلية طب هارفارد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشهد الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ويحضر حفل التخرج كل من، "أجاى سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "الدكتور جورج دالى" عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "الدكتور جيرمى ريتشاردز" مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "الدكتور يوسف فرج" مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT.

ويأتى ذلك فى إطار إعطاء القيادة السياسية أهمية قصوى للتعليم الطبى المستمر ومبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمة الخدمة الطبية فى مصر، وفى إطار البروتوكول الموقع بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية لأول مرة فى تاريخ مصر.

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