بدء الانتخابات التشريعية وسط توقعات بمشاركة ضعيفة في رومانيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي أبوابها أمام الناخبين، لاختيار أعضاء البرلمان، ويستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، وسط إجراءات صحية وقائية.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، يدلي الناخبون في رومانيا بأصواتهم في انتخابات تشريعية، يرجح فيها فوز الليبراليين المؤيدين لأوروبا والموجودين في الحكم حاليا، على الرغم من انتقادات تعرضوا لها تناولت عدم احتواءهم لأزمة وباء كورونا، وأزمة اقتصادية قد تطول، وسط إجراءات صحية تتمثل بفرض وضع كمامات، واستخدام سوائل مطهرة، والتزام التباعد الجسدي.

وذكرت الوكالة، أن المنافسة ستكون "حادة"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء، لودوفيك أوربان، الذي يقود منذ عام، حكومة أقلية ليمين الوسط، يبدو في "موقع جيد" للاحتفاظ بمنصبه.

وكان آخر استطلاع للرأي أجراه معهد "آي ام ايه اس"، أظهر أن حزب أوربان الليبرالي سيحصل على 28 % من الأصوات في هذا الاقتراع الذي يجري في جولة واحدة، متقدما بذلك على الاشتراكيين الديمقراطيين (المعارضة) 23 %، والإصلاحيين من حزب في يمين الوسط، اتحاد الجمهوريات الاشتراكي 18 %.

ويتوقع ألا تكون المشاركة كبيرة لسببين، أولهما انتشار فيروس كورونا، والثاني ملل الناخبين، الذين قد لا يشارك 60 % منهم في التصويت حسب "فرانس برس".