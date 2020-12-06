برلمانية: زيارة الرئيس إلى فرنسا في هذا التوقيت مهمة للغاية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زيارة الرئيس عيد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفرنسا في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، مؤكدا على أهمية الزيارة في هذا التوقيت خاصة في ظل توتر المنطقة بأكملها.

وقالت النائبة عازر خلال بيان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا في هذا التوقيت مهم للغاية وله طابع خاص، خاصة في ظل توتر العلاقات بين الشعبين، مؤكدة على قوة العلاقات بين مصر وفرنسا، فهي لم تكن وليدة اللحظة وانما تمتد لسنوات طويله.


وأشارت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيارة تساهم وبشكل كبير في التنمية الاقتصادية والسياحية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، بخاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

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