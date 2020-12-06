"شافها ميتة فرمى نفسه".. تفاصيل جديدة حول انتحار عروس قاصر وزوجها بالطوابق

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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"نزل شافها وتأكد من وفاتها ورمى نفسه من الدور الرابع"، هكذا كان المشهد بأحد الشوارع بمنطقة الطوابق، بفيصل، حيث توصلت التحريات أنه بعد وقوع مشاجرة بين الزوجين في وجود والدة الأخير، أقدمت الأولى على الانتحار بإلقاء نفسها من شقتها.

وواصلت التحريات أن الزوج نزل إلى الشارع، وشاهد زوجته، وبعد تأكده من وفاتها صعد إلى شقتهما وألقى بنفسه هو الآخر، ونجا من الموت بعد إنقاذه من قِبل الأهالي ونقله إلى المستشفى.

وتمكنت القوات من القبض على والدة الزوج واقتيادها إلى ديوان القسم للتحقيق معها.

تفاصيل وملابسات جديدة كشفها التحقيقات حول انتحار عروس قاصر وزوجها بمنطقة فيصل، وتبين أن العروسين حديثي الزواج، منذ شهر تحديدًا، لكن خلافات زوجية متكررة دفعتها لترك مسكن الزوجية والإقامة لدى أسرتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الزوجة عادت إلى عش الزوجية أمس السبت، بعد تدخل الأهل، لكن تجدد الخلافات دفعها للانتحار قفزا من الطابق الرابع.

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات الواقعة إذ تبين أن الزوج عمره 18 سنة، والزوجة عمرها 16 سنة.

وبينت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الزوجين في وجود والده الزوج " حماتها"، ألقت على إثرها الزوجة بنفسها من الطابق الرابع، وبعد تأكد الزوج من وفاتها ألقى بنفسه هو الآخر، ليسقط أرضا، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانتحار زوجين ووفاة الأولى وإصابة الأخير، بنطاق القسم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين انتحارهما إثر وقوع مشاجرة بينهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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