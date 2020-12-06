تجديد حبس شقيقين قتلا حارسة مصنع بالعبور

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة العبور، اليوم الأحد، حبس شقيقان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتلهما حارسة مصنع بعدما شاهدتهما يسرقان معدات من المصنع فخنقاها وكبلا يديها وقدماها حتى لفظت أنفاسها.

كان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العبور، بورود بلاغ بالعثور على جثة "سيدة" 55 عامًا، حارسة مصنع، داخل إحدى غرف المصنع مكبلة اليدين والقدمين من الخلف بشريط قماش، ومعصوبة العينين ومكممة الفم بإيشارب، ووجود كسر بباب مكتب مالك المصنع وبعثرة بمحتوياته وسرقة سيارة و2 شاشة تليفزيون و20 ألف جنيه.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة.

وتبين أن المتهمين، هما عامل بالمصنع، 40 عامًا، وشقيقه 38 عامًا، وباستئذان النيابة جرى استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقرر المتهم الأول أنه نظرًا لعمله بالمصنع محل الواقعة عقد العزم على سرقته، واتفق مع شقيقه على ارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه يوم الواقعة وبالاشتراك مع شقيقه، دخلا المصنع باستخدام نسخة من مفتاح البوابة الرئيسية أعدها مسبقا، وكسرا باب مكتب مالك المصنع واستوليا على المسروقات.

وعقب ذلك اختبئا داخل الغرفة محل العثور على الجثة حتى الصباح خشية ضبطهما ليلًا، إلا أنهما فوجئا بدخول المجني عليها، فكبلاها للسيطرة عليها، إلا أنها توفيت فهربا بالمسروقات باستخدام السيارة المستولى عليها.

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