منظمات عالمية تشيد بتعامل مصر مع كورونا.. اعرف ماذا قالوا؟

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عدد من المنظمات الدولية أشادت بتعامل مصر خلال الفترة الأخيرة مع تداعيات فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ذلك الوباء الذي استطاع أن ينتشر في مختلف دول العالم خلال الفترة الأشهر الأخيرة.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وفيما يلي يقدم "الفجر" رسائل المنظمات الدولية عن تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا خلال الفترة الأخيرة:



- وكالة بلومبرج أكدت أن مصر ضمن أفضل دول العالم تعاملًا مع أزمة كورونا والأقل تأثرًا بتداعياتها، مشيرة إلى احتلال مصر المركز الـــ 25 عالميًا والثاني عربيًا من بين 53 دولة على مستوى العالم، وذلك في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا، حيث سجلت مصر 63.2 نقطة في هذا التصنيف، متقدمة بذلك على كل من تركيا والتي سجلت 60.6 نقطة، والسعودية 59.6 نقطة، والهند 58.1 نقطة، والبرازيل 56.2 نقطة، وإيطاليا 54.2 نقطة، وفرنسا 51.6 نقطة، وأخيرًا المكسيك 37.6 نقطة.



- منظمة الصحة العالمية أكدت التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا "كوفيد 19"، وذلك وفقا للخطوط العريضة التي وضعتها المنظمة لتسير عليها الدول وتعدل هذه الخطوط بحسب ظروفها، مؤكدة أن وزارة الصحة والسكان المصرية، كانت سريعة الاستجابة في التعامل مع فيروس كورونا.



- الأمم المتحدة قالت إن مصر من أفضل الدول في التعاون مع أزمة فيروس كورونا، سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أيضا مصر من الدول التي اتخذت إجراءات مبكرة ضد الفيروس، من خلال إغلاق الطيران الدولي، ومن ثم إعادة السائحين من جديد وهذا قرار صعب للغاية، والإغلاق دون إغلاق كامل للاقتصاد، مؤكدة أنه كان هناك محفزات للاقتصاد بشكل ما، ودعم للقطاع غير الرسمي، وكانت تلك خطة ذكية لتحفيز الاقتصاد، وأيضا إجراءات أخرى تتعلق بتوزيع شبكات السلامة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





