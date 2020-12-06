جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قام اليوم الأحد، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية بمدارس الفيوم للاطمئنان على انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وتفقد وكيل الوزارة عدد من المدارس ومنها مدرسة النهضة الإعدادية بنات، حيث تفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الثاني الإعدادي وناقش الطلاب علميا للوقوف على المستوى العلمي، كما حضر حصة تاريخ بفصل 62 وحصة لغة إنجليزية بفصل 12 كما تفقد حجرات النشاط.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الاعلان عن جدول القنوات التعليمية والمجموعات الدراسية وتفعيلها بالمدرسة، وكذلك متابعة غياب الطلاب بالمدرسة.

وشدد أكرم، على ضرورة الانضباط والالتزام وتنمية السلوك الإيجابي لدى الطلاب، وكذلك زرع روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب، كما قدم رسالة شكر للمعلمين الشرفاء من المدرسة وطالبهم ببذل مزيدا من الجهد.

كما تفقد مدرسة السلام الابتدائية وتابع انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وحث على ضرورة متابعة القنوات التعليمية والمتابعة والتواصل المستمر بين المعلم وتلاميذ المدرسة.

وتفقد أكرم، مدرسة التحرير الابتدائية، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال kg2 ( لغة عربية )، وناقش الأطفال علميا للوقوف على المستوى العلمي، كما تفقد فصول المرحلة الابتدائية وحضر حصة رياضيات بالصف الثالث الابتدائي.

كما تفقد حمامات المدرسة ونبه مشددا بضرورة نظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياة.

ونبه وكيل الوزارة، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بجميع المدارس.
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس
جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم الجديد بالمدارس

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