قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ودعم الجهود الصحية بالقري والمناطق النائية والأشد احتياجا.

وفي هذا الإطار، أنطلقت القوافل الطبية المتنقلة بعدد من محافظات الجمهورية متبعة كافة الإجراءات الاحترازية.

وتستهدف القوافل ٤١٥٨ مستفيدًا من الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا علي مدار الشهر الماضي،حيث تم توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في عدة تخصصات متنوعة وصرف علاج بالمجان وتوزيع أكثر من ١٥٠٠ شنطة حماية شخصية.

كما تستهدف القوافل قري سفلاق والكوامل قبلي والصلعا بسوهاج، والواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،وقري ابو طفيلة وأبو صوير بمحافظة الاسماعيلية،وقرية بمحافظة الغربية، وعشش السودان بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية طويلة الامد للهلال الاحمر المصري بدوره كجهاز معاون لكافة الأجهزة والسلطات والمؤسسات في أوقات الأزمات والكوارث لدعم المنظومات الصحية في مجال خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع.
قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية
قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية
قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية
قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية
قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية
قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية

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