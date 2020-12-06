مفاجآت جديدة في انتحار عروسين من الطابق الرابع بالهرم

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كشفت التحقيقات، عن مفاجآت جديدة في واقعة انتحار عروسين من الطابق الرابع بشرفة منزل بالطوابق بمنطقة فيصل، أن الزوجة بعد إلقاء نفسها نزل زوجها على الفور لرؤيتها فوجدها لفظت أنفاسها الأخيرة، مما جعله للصعود للمنزل وإلقاء نفسه لملاحقتها، وأن الزوجين متزوجين منذ شهر



وأوضحت التحقيقات، أن الجيران بعد رؤيتهم لسقوط الزوجة، قاموا بإلحاق الزوج فوضعوا بطانية لتلقي الزوج بها عند سقوطه، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله للمستشفى.



وأفادت التحقيقات، أن يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين الزوجة وحماتها، مما دفعها للانتحار بسبب الخلافات بينهما.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار ربة منزل من الطابق الرابع بمنطقة الطوابق بفيصل، أن الزوجة القت بنفسها بسبب خلافات مع حماتها، مما دفع الزوج لإلقاء نفسه أيضا.



وكشفت التحقيقات، أن الزوج القى بنفسه لحبه الشديد في زوجته، وقام بالقاء نفسه، بعدها بدقائق معدودة.



وكشفت مناظرة النيابة العامة، في واقعة إلقاء زوجين نفسهما من الطابق الرابع بمنطقة فيصل بالهرم، بوجود تهشم في الرأس وكسر في الجمجمة وكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسد.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب وزوجته نتيجة سقوطها من نافذة شقتهما بمنطقة فيصل.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن ربة منزل ألقت بنفسها من النافذة بسبب خلافات أسرية، وفور اكتشاف الزوج مصرعها، ألقى بنفسه من النافذة مما أسفر عن وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

