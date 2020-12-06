"المرأة المصرية والإبداع: رؤية مستقبلية".. مؤتمر علمي بجامعة الفيوم

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الثامن لثقافة المرأة تحت عنوان:- (المرأة المصرية والإبداع: رؤية مستقبلية) والذي تنظمه كلية الآداب بجامعة الفيوم خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠، بحضورالدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وأ.د أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتورة هناء شويخ، رئيس المؤتمر، وعدد من السادة عمداء الكليات وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وممثلي الأزهر والكنيسة والسادة مستشاري رئيس الجامعة والقائم بأعمال أمين الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأحد الموافق 2020126 بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.



وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري، بمجهودات القيادة السياسية لتمكين المرأة المصرية التي أصبحت تحتل الكثير من المراكز القيادية على كافة المستويات، موضحًا أن المرأة المصرية تلعب دور كبير في تحقيق مكتسبات المجتمع وتحقيق استقراره وتطوره، مثمنًا مجهودات جامعة الفيوم لرعاية كافة المبادرات الفعالة التي تسهم في خدمة قضايا المجتمع المصري.



كما أكد الدكتور أحمد جابر شديد، أن المؤتمر يأتي استمرارًا لمجهودات جامعة الفيوم في زيادة الوعي الثقافي والتنويري لكافة أبنائها الطلاب، مشيرًا أن التاريخ يضم الكثير من النماذج النسائية التي تفخر بهن مصر منذ القدم؛ بداية من السيدات اللاتي تولين حكم مصر، مرورًا برائدات العمل السياسي والمدني والثقافي والتعليمي، وصولًا للمتميزات والنماذج المشرفة في كافة المجالات والتي أضيف لها المجال الرياضي.



وأضاف الدكتور أحمد عبد السلام، أن المؤتمر يؤكد أن الإبداع لا يقتصر على الرجال فقط ولكنه متأصل في المرأة المصرية منذ فجر التاريخ والتي يظهر إبداعها في كافة المجالات والأصعدة بما فيها مستوى الحفاظ على أمن واستقرار وطنهن مما انعكس على حرص القيادة السياسية على حصول المرأة المصرية على امتيازات واستحقاقات تمكنها من لعب دورها المنوط بها على أكمل وجه ممكن.



وأضافت الدكتورة هناء شويخ، أن المؤتمر يتم بالتعاون بين جامعة الفيوم والهيئة العامة لقصور الثقافة، موضحةً أنه يهدف إلى إلقاء الضوء على علاقة المرأة بالإبداع من خلال مناقشة عدد من المحاور تشمل التحديات الثقافية والاجتماعية وتحدي الإعاقة لدى المرأة المصرية والإبداع عند المصريات من منظور رؤية تاريخية فنية.



وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قامت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث نائبًا عن الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإهداء دروع الهيئة لكل من الدكتور أحمد الأنصاري والدكتورة أحمد جابر شديد والدكتور خالد عطا الله والدكتور أحمد عبد السلام والدكتورة هناء شويخ تقديرًا وامتنانًا من وزارة الثقافة، مشيدةً بالتعاون المثمر مع جامعة الفيوم للخروج بتوصيات فعالة تساعد في إثراء عمل المؤسسات والهيئات الثقافية.



وعلى هامش المؤتمر أقيم معرضًا للمشغولات والمنتجات اليدوية والحرفية حيث أوضحت أ.د صبرية محمود، أمين عام المؤتمر ومدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المعرض يضم أعمال تطريز وحياكة على الأقمشة والجلود تعبر عن البيئات المصرية المختلفة بأيدي فتيات مبدعات تم تدريبهن بهدف تمكينهن اقتصاديًا ومعرفيًا حيث تم التدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.