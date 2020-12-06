العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:40 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه منذ أقل من ساعتين باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي منذ ساعة و 11 دقيقة عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك منذ أقل من ساعتين تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي منذ نصف ساعة عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي منذ يوم عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم منذ حوالي 23 ساعة عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل! منذ حوالي 23 ساعة موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب منذ حوالي 9 ساعات عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة منذ حوالي 8 ساعات بأوامر باتشيكو.. الزمالك يحسم مصير عمر السعيد منذ أقل من ساعة بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي منذ ساعة مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني منذ حوالي 5 ساعات جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة منذ حوالي 7 ساعات القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور" منذ حوالي 20 ساعة