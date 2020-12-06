مقتل 5 إرهابيين في قصف جوي لطيران التحالف الدولي بالعراق

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:47 م
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات
Advertisements

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل 5 إرهابيين في قصف جوي لطيران التحالف الدولي ضمن قاطع عمليات سامراء، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

شن التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة العمليات العراقية المشتركة، ضربتين جويتين، ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين بالعراق.

 

وقد تعرض رتل لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق إلى انفجار عبوة ناسفة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل 5 ارهابيين قصف جوي داعش العراق

أخبار تهمك

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 20 ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

بأوامر باتشيكو.. الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

منذ ساعة الا ربع

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جرحى بتفجير استهدف مركبة متعاونة مع التحالف في العراق

قتلى وجرحى بانفجار استهدف رتلا للتحالف الدولي بالعراق

مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي بالعراق

استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل العراقية

انفجار عبوة ناسفة برتل ينقل معدات التحالف الدولي بالعراق

انفجار يستهدف رتلًا أمريكيًا في العراق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر