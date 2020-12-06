أحمد حسن: الأهلي قادر على تحقيق السوبر الإفريقي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
هنئ أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، النادي الاهلي بتحقيق الثلاثية عقب التتويج ببطولة كأس مصر، مؤكدًا أن فريق طلائع الجيش لديه لاعبين مميزين، وكان قادرا على تحقيق المفاجأة، لكن الفريق الأحمر حقق البطولة بالخبرات، ولديه دوافع كبيرة رغم أنه لم يظهر بالشكل الجيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي حقق بطولة هامة، وقادر على تحقيق الخماسية عندما يخوض السوبر الإفريقي ثم السوبر المحلي، وسيكون إنجاز تاريخي للجيل الحالي، كانت بطولة مهمة للفريق، ويجب تحية طارق العشري ونادي طلائع الجيش على المستوى الذي ظهروا به".

وأضاف: "الأهلي لا يمتلك حلول حاليا في خط الهجوم، وسيدفع بالعناصر الموجودة، لكن الفريق يحتاج إلى رأس حربة يليق بمكانة الأهلي،وهذا ليس كلامي أنا فقط، بل الجميع يؤكد على ذلك، الفريق مر عليه لاعبين مميزين في خط الهجوم مثل حسام حسن وعماد متعب وفلافيو وغيرهم".

وواصل: "أتمنى أن تستمر المبادرات الأخيرة لنبذ التعصب، وفرض التهدئة على الجميع، ونريد تطوير المنظومة الرياضية، وأن يقوم الإعلام بدوره، وأتمنى الارتقاء بمنظومة التحكيم المصري، ومتفائل بالموسم الجديد".

أخبار تهمك

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 23 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر باتشيكو.. الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر