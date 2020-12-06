أحمد الشيخ يقترب من بيراميدز

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد الشيخ سيوقع خلال الساعات القليلة المقبلة لنادي بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشيخ سيوقع لمدة 3 مواسم مع نادي بيراميدز، وكانت هناك مفاوضات معه في وقت سابق".

وأضاف: "الشيخ صادف سوء حظ كبير في الأهلي، وعندما كان يتألق مع مدرب أجنبي يرحل، ويأتى مدير فني جديد، لكن انتقاله لبيراميدز خطوة جيدة، والأمور المالية هناك تغري أي لاعب على التوقيع له، وبعد ساعات سيوقع لبيراميدز".

ويذكر أن النادى الأهلى قرر فسخ عقود الثلاثي احمد الشيخ وصالح جمعة وأليو بادجي بعد رفع الاسماء من قائمة الفريق.

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