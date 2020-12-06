سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لكهربا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن تحقيق لقب كأس مصر كان مهمًّا للغاية، خاصة أن التتويج الأخير بها كان في عام 2017، مشيرًا إلى أن الفريق تفوق بشكل كبير هذا الموسم رقميًّا، بعدما نجح في حصد الثلاثية ويضيف اليوم بطولة الكأس بعد كفاح وماراثون كبير يعبر عن شخصية الأهلي.

وقال عبد الحفيظ إن مباريات كرة القدم دائمًا يكون فيها دروس جديدة، ومباراة طلائع الجيش كانت درسًا جديدًا للاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة جيدة، ونجح في تحقيق لقب كأس مصر.

وأضاف أن الفريق سيبدأ الاستعداد بكل قوة للبطولات المقبلة، التي ستكون فيها المنافسة صعبة، مشيدًا بمستوى أكثر من لاعب في الفريق.

وأوضح أن محمود عبد المنعم «كهربا» من العناصر الجيدة، وهو إضافة كبيرة للفريق، مؤكدًا ثقته في إمكاناته الكبيرة، وسيكون عنصرًا فعالًا في تشكيلة الأهلي خلال الموسم الجديد.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 3-2، ليتوج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

أخبار تهمك

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ أقل من ساعتين

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 20 ساعة

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي

منذ نصف ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بأوامر باتشيكو.. الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر