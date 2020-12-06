أستاذ صحة عامة: أرقام إصابات ووفيات كورونا قد تكون أكبر من المعلن (فيديو)

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، إن هناك تهاونا غير مسبوقا من المواطنين تجاه الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في ظل تزايد حالات الإصابة، مشيرا إلى أنه لا يمكنه طمأنة المواطنين بشأن الوضع الوبائي، حيث أننا في بداية فصل الشتاء، ولا يمكن التوقع بأن أعداد الإصابات ستنخفض.





وأشار "المر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إمكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن أعداد الوفيات ارتفعت قليلا، وقد يكون هناك أعداد إصابات أكبر من المعلنة، وهو أمر يحدث في كل دول العالم، حيث هناك إصابات لم تجري تحليل، وتتلقى العلاج في المنزل، معلقا: "أرقام الإصابات والوفيات قد تكون أكبر من المعلن، وده أمر يحدث في كل دول العالم".





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.