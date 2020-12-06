تحذيرات عاجلة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اعتبارًا من غد الإثنين 7 ديسمبر 2020 وحتى السبت 12 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

غدًا الإثنين:
 
 أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم ) 
 
نشاط رياح ورمال مشارة: على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم بني سويف - المنيا ) 
 
رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.
 
يوم الثلاثاء المقبل: 
 
أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).
 
 شبورة مائية: شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. 
 
يوم الأربعاء المقبل: 
 
 شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. 
 
يوم الخميس المقبل: 
 
 شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. 
 
نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ). 
 
-يوم الجمعة المقبل: 
 
 شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. 
 
- يوم السبت المقبل: 
 
شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.
 
 
 نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد الاسكندرية - مطروح - السلوم - سيدي براني - سيوة ).
 
 وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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