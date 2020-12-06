تعطل الحركة المرروية بطريق المنصورة بينها بسبب انقلاب سيارة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تعطلت الحركه المروريه على طريق بنها – المنصورة امام قرية جمجرة دائرة مركز كفر شكر، اثر انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالبضائع.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصان، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية جمجرة نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن فانتقل المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز كفر شكر وقوة أمنية، وتبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل من بنها في اتجاه كفر شكر، محملة بالبضائع، وبسبب السرعة انقلبت السيارة أمام قرية جمجرة دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من مستقلي السيارة، وجرى نقلهما إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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