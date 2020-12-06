متجوزين من شهر.. تفاصيل جديدة في واقعة انتحار عروسين بالهرم

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كشفت التحقيقات، في واقعة انتحار عروسين من الطابق الرابع بشرفة منزل بالطوابق بمنطقة فيصل، أن الزوجين متزوجين منذ شهر



وأفادت التحقيقات، أن يوم الواقعة حدثت مشاجرة بين الزوجة وحماتها، مما دفعها للانتحار بسبب الخلافات بينهما.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في انتحار ربة منزل من الطابق الرابع بمنطقة الطوابق بفيصل، أن الزوجة القت بنفسها بسبب خلافات مع حماتها، مما دفع الزوج لإلقاء نفسه أيضا.



وكشفت التحقيقات، أن الزوج القى بنفسه لحبه الشديد في زوجته، وقام بالقاء نفسه، بعدها بدقائق معدودة.



كشفت مناظرة النيابة العامة، في واقعة إلقاء زوجين نفسهما من الطابق الرابع بمنطقة فيصل بالهرم، بوجود تهشم في الرأس وكسر في الجمجمة وكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسد.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع شاب وزوجته نتيجة سقوطها من نافذة شقتهما بمنطقة فيصل.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن ربة منزل ألقت بنفسها من النافذة بسبب خلافات أسرية، وفور اكتشاف الزوج مصرعها، ألقى بنفسه من النافذة مما أسفر عن وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

