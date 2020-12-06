القصة الكاملة لمنع ريهام سعيد من الظهور إعلاميًا

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تسببت الإعلامية ريهام سعيد في ضجة كبيرة بين جموع الشعب المصري، جراء حلقة صيد الثعالب التي قدمتها قبل أيام في برنامجها "صبايا الخير"، ليصدر الأعلى للإعلام، قرارًا بوقفه، لحين انتهاء التحقيق.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المخالفات التي ارتكبتها ريهام سعيد.



وقف برنامجها

بعد بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار بخصوص الحلقة الخاصة بصيد الثعالب، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.



سبب وقف البرنامج

ويرجع سبب وقف برنامج ريهام سعيد، إلى حلقة صيد الثعالب التي قدمتها منذ أيام في برنامجها "صبايا الخير"، حيث لا تتناسب مع كل المعايير الإنسانية التي يجب أن نعامل بها الحيوان، وهذا ما اضطر قناة النهار لحذف الحلقة من موقع الفيديوهات "يوتيوب" والاعتذار للمشاهدين، كما اعتذرت أيضا وقالت: "البرنامج لم يكن هدفه الأساسي جذب المشاهدات، بل تسليط الضوء على طرق الصيد السيئة، بحلوها ومرها وبطريقة لم يتطرق لها الإعلام من قبل".



وأكدت أن عمليات الصيد التي جرى عرضها تكون من خلال تصاريح، وبشكل يومي، مستطردة: "مش أنا اللى بصور.. هذا الأمر بالنسبة للصيد يتم لأجل أبحاث علمية، وكعملية تجارية وصناعية أيضا، خاصة في صناعة الجلود".



أما الإعلامية، سارعت بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقول إن الهدف من حلقة الثعالب، التركيز على مهنة صيد الحيوانات، التي يجري عليها الأبحاث الطبية والعلمية، وانتقاد طريقة الصيد الخاطئة، متابعة: "مش أنا اللى أجبرت الرجل للاصطياد عشان أصور، فهذه المهنة موجودة وتحدث دائما، وكل ما قمت به الذهاب وتصوير رحلة صيد، ولا أعرف طريقة الصيد، أو ما سيتم اصطياده، والواقع والحقيقى أن كثيرين يمارسون هذه المهنة، لأغراض تجارية أو طبية، ولا دخل لى من قريب بتفاصيلها".



وشددت على حرصها على الرحمة بالطيور والحيوانات، حيث تعيش في منزل وتربى عدد من الحيوانات والطيور، كما أن ابنها لديه نسر وقنفد وسنجاب، مستطردة: "بالتالى أدرك جيدا، قيمة الحيوانات، وضرورة الرحمة بها".



وأوضحت إذا كانت طريقة الصيد غير مرضية، فلماذا يتم انتقادى.. ليه الواقع بيدايقكم.. مش كل مرة هتظلم كدا، فيه ناس صدى وأعداء.

