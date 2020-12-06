احمد مالك: فخور ومحظوظ أن أفلامي شاركت في مهرجانات داخل مصر وخارجها

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تحدث الفنان احمد مالك، عن بداياته الفنية ومشاركته في عدد كبير من الأفلام منها الشيخ جاكسون واشتباك وذلك خلال حلقة نقاشية حلقة نقاشية تديرها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها MBC الأمل.

واضاف مالك، خلال الندوة حاليا أنه محظوظ لمشاركة أفلامه في مهرجانات داخل مصر أو خارجها وأنه فخور بهذا الأمر.

وتتواجد نتفليكس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من خلال محاضرة بعنوان "دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي وولف وكريم بطرس غالي و جيليان مكي"، وذلك في الساعة 11 صباحاً.


وانطلقت العروض بداية من اليوم في قاعات دار الأوبرا المصرية منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، وسينما الهناجر، وفى قاعات سينما أوديون، حيث يعرض المهرجان 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر يومي 1 و2 ديسمبر بدء من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، على أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر باقي أيام المهرجان ليبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة والنصف مساء، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها، وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.

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