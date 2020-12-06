وزير خارجية البحرين: شعوب المنطقة لديها رغبة في السلم والأمان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:25 م
الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية
وكالات
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أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الأحد، أن شعوب المنطقة لديها رغبة في السلم والأمان.

 

وقال وزير خارجية البحرين، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نناشد الإسرائيليين والفلسطينيين للجلوس على طاولة الحوار".

 

 وافق مجلس الوزراء البحريني، على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية بين البلدين.

 

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

 

كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

 

وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".

 

 

 

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