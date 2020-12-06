٩٠ ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بالقرب من العاصمة الإدارية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
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٩٠ ألف وحدة سكنية تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على توفيرها لمحدودى الداخل بالقرب من العاصمة الإدارية مع اقترب موعد نقل الموظفين إليها، منتصف العام المقبل، وذلك تسهيلا على العاملين الذين سيعملون فيها.

وبحسب المعلومات فإن الـ ٩٠ ألف وحدة مقسمة كالتالى: ٣٠ ألف وحدة فى مدينة للسلام وهى موجودة بالفعل و٣٠ ألف وحدة فى مدينة بدر و٣٠ ألف الأخيرة سيتم إنشاؤها فى منطقة سيطلق عليها حدائق العاصمة الإدارية الجديدة، والتى ستبعد عن مقر العاصمة الإدارية بنحو ٧ دقائق بالسيارة وذلك تسهيلا على العاملين الذين سيتم نقلهم.

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