دينا فؤاد تراهن على نجاح شخصيتها في "جمال الحريم"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حالة فنية خاصة تقدمها النجمة دينا فؤاد فى مسلسل "جمال الحريم"، حيث تظهر بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى وجه القمر نفسها فى العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.


وأعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بالشخصية وكذلك فريق العمل والمخرجة منال الصيفى، مؤكدة أن العمل تحت قيادة مخرجة واعية تفهم الممثل وتحبه شىء عظيم، موضحة أن أجواء العمل تتسم بالسعادة والحب بين كل الأبطال والبطلات.


وتتمنى دينا فؤاد أن ينال العمل اعجاب جمهورها، خصوصا وأنها تظهر بشكل مختلف، وتراهن وجه القمر دينا فؤاد على نجاح العمل بصورة كبيرة وقت وقت عرضه، حيث يعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من التشويق والاثارة ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الاشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.


الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.


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