٣ وزارات تؤجل حملاتها الإعلانية وحركة تنقلات مع اقتراب التعديل الوزارى

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
مصطفى يسرى
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حالة من التوتر تسود الوزارات فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مع اقتراب موعد انعقاد مجلس النواب الجديد فى يناير المقبل، والذى سيصاحبه تقديم الحكومة لبرنامجها، ومن المتوقع أن يتبع البرنامج تعديلا وزاريا محدودا أو تغييرا وزاريا كاملا.

بحسب معلومات حصلت عليها «الفجر»، فهناك ٣ وزارات بالتحديد أغلبها ضمن المجموعة الاقتصادية قررت تأجيل توزيع الحملات الإعلانية التى تنفذها سواء فى الصحف أو القنوات التلفزيونية أو حتى عبر «السوشيال ميديا»، حتى لا يتم اعتبار تلك البرامج دعاية لهم وانتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة وبعدها سيقرر الوزراء الدفع بتلك الحملات.

وطبقا للمعلومات فإحدى الوزارات قررت تأجيل حركة التنقلات الداخلية بين الوزارة بشكل مفاجئ بعدما كان قد تم الاستقرار على هذه الحركة، فى انتظار ما سيفسر عنه التعديل الوزارى، وهناك العديد من الوزارات تعيش حالة من التجميد تتمثل فى عدم أصدار أى قرارات جديدة حتى نهاية يناير لمعرفة مصير الوزير، خشية أن يضع نفسه فى ورطة حال إصدار قرار قد يتراجع عنه الوزير الجديد فى حال التغيير.

وبحسب المعلومات، يعمل الوزراء الآن على الانتهاء من جميع المشاريع التى يتم تنفيذها طبقا للجداول المقررة، وعدم التأخر فيها وإنجازها فى أقرب وقت، وتسريع وتيرة العمل حتى لا يطوله التغيير الوزارى خاصة أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمشاريع التى يتم تنفيذها والتى تساهم فى الارتقاء بالمواطن ويتابعها بشكل دورى ويطلب تقارير دورية عن مستوى الإنجاز الخاص بتلك المشاريع.


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