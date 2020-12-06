المهرجان القومي للمسرح يكرم اسم الراحل محمود ياسين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين في دورته الثالثة عشر ، و التي ستنطلق يوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 3 يناير برعاية وزارة الثقافة المصرية وتحت قيادة الوزيرة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم  ، وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اتفقت وأجمعت علي تكريم النجم الكبير الراحل محمود ياسين قبل وفاته ولكن القدر منع تحقيق هذه الأمنية فانتقل التكريم لاسمه بعد الرحيل .


وقال رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل : بالإضافة لتكريم اسمه في حفل الافتتاح خصصنا يوما ضمن فعاليات المهرجان لتأبينه في المسرح القومى وهو يوم 26 ديسمبر من إعداد نجله عمرو محمود ياسين وإخراج ناصر عبدالمنعم وبإشراف من مدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي ؛ لأن محمود ياسين قيمة وقامة كبيرة في الفن العربي وفي المسرح المصري، فهو ابن المسرح قبل نجوميته في السينما والتليفزيون وكان مديرا للمسرح القومي في الفترة من 11 فبراير 1988 حتي 20 أبريل 1990 ، وانتج الكثير من الاعمال الناجحة منها مسرحية " أهلا يا بكوات " رائعة الكاتب الراحل لينين الرملي والمخرج الكبير عصام السيد وبطولة النجمين حسين فهمي وعزت العلايلي ، والتي استمر عرضها أكثر من 15 عاماً.

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