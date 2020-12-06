«الفجر» تكشف كواليس خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة بمصانع «بير السلم»

تبحث الحكومة منذ سنوات خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالقطاع الصناعى، إلا أنها بدأت فى العام الحالى الإجراءات الفعلية لوضعها حيز التنفيذ، وأيدها أصحاب مصانع لترشيد النفقات الثابتة بعد ارتفاع سعر شريحة الكهرباء من 30 قرشاً إلى نحو 120 قرشاً للكيلو وات.





وأطلقت وزارة التجارة والصناعة منذ أيام مبادرة «التحول لماكينات الأنفرتر» التى تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصانع بنسبة 40%، وتقضى المبادرة بتقديمها عن طريق قروض ميسرة من خلال جهاز التنمية الصناعية.





وتعد المبادرة تجديدًا لمبادرة هيئة التنمية الصناعية العام الماضى، والتى فتحت باب التقدم على قروض التحويل تصل إلى 7 ملايين جنيه للمصنع الواحد، لكنها لم تنل الإقبال المطلوب وقتها، لأسباب كان من أهمها ابتعاد عدد كبير من المصانع غير المخططة أو غير المرخصة عن الاشتراك.





ولذلك سعت وزارة التجارة والصناعة بالتوازى مع إطلاق المبادرة الجديدة فى تشجيع القطاع، وبدأت الوزيرة نفين جامع بزيارة إلى أهم المناطق الصناعية التى تضم عددًا كبيرًا من الصناعات غير المخططة بمحافظة القليوبية، أو ما يطلق عليه شعبياً مصانع بير السلم، لبحث سبل تقنينها وإرشاد أصحابها إلى المبادرة الجديدة، وذلك بحسب علمنا من أصحاب المصانع بتلك المناطق.





وتضم منطقة العكرشة وباسوس التى قامت الوزيرة بزيارتهما ما لا يقل عن 1000 مصنع، و«العكرشة» التابعة لمركز أبو زعبل، تضم على سبيل المثال ما يقارب 500 مصنع وورشة تعمل فى إعادة تدوير الخردة بكل أنواعها، بداية من القطن المستعمل إلى الألمونيوم وصهر الحديد، وتبلغ النسبة التقريبية لعدد المصانع غير المرخصة التى تعمل بهذا المجال ولا تستطيع الحصول على قروض نحو 70%.





يقول الحاج رمضان الزينى، برلمانى سابق، وصاحب أحد المصانع فى العكرشة، إن المشاكل مع التراخيص أزلية، وهناك نسبة كبيرة من أصحاب المصانع يبحثون عن فرصة لتقنين أوضاعهم لكن المحافظة تعارض ذلك منذ ما يزيد على 40 عاماً، كونهم يعملون فى منطقة سكنية وفى مبان على أراض زراعية، وقال إن الحل يكمن فى اعتماد العكرشة منطقة صناعية.





وأشار إلى أن مبادرة ترشيد الطاقة تعود بالنفع على قطاع كبير من المصانع، ويحلم العديد من أصحاب المصانع بمنطقة العكرشة بالحصول على قروض ميسرة، موضحاً أنه من الممكن أن تتحول المنطقة إذا تم دعمها إلى أكبر منطقة لتدوير الخردة.





وعن كواليس زيارة الوزيرة لفت إلى أنها أكدت وجود خطط جديدة لتنمية المنطقة وتطويرها، والقضاء على مشكلات القرية مثل الصرف الصحى، ومشاكل المياه ورصف الطرق.





مصدر بوزارة التجارة والصناعة أشار إلى أن المبادرة الجديدة لترشيد استهلاك الطاقة تستهدف فى المرحلة الأولى المناطق الصناعية غير المخططة فى محافظات الدقهلية، والقليوبية، والإسكندرية.





وكانت الجولة الثانية للوزيرة فى منطقة باسوس بالقليوبية، والتى يطلق عليها أصحاب المصانع مسمى «تايوان مصر»، ويقدر عدد المصانع هناك بنحو 850 مصنعاً تتنوع بين صناعة المواسير، وصناعات البلاستيك، والأسلاك الكهربائية، وأدوات الكهرباء، وتصل نسبة المصانع غير المرخصة بالمنطقة إلى نحو 70%.







