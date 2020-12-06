بأوامر باتشيكو.. الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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رفض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد باتشيكو خلال اجتماعه مع لجنة للكرة بالزمالك، أنه متمسك بعمر السعيد رافضاً فكرة رحيله، وذلك لحاجة الفريق لخدماته الفترة المقبلة.

وتلقى عمر السعيد ثلاث عروض محلية للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، ورفض مناقشة أي عرض وترك الأمر إلى لجنة الكرة بالزمالك لاتخاذ القرار النهائي.

وتواصلت لجنة الكرة مع مهاجم الزمالك، وتم اخطاره بالاستمرار داخل صفوف الفريق، بعدما رفض باتشيكو فكرة الاستغناء عن خدمته سواء معارًا أو بشكل نهائي.

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