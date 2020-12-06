محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ولفرهامبتون

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي فريق ليفربول، مع منافسه ولفرهامبتون، اليوم الأحد 6 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين ليفربول وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر يورجن كلوب مدرب ليفربول، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام ولفرهامبتون، في اللقاء الذي سيقام اليوم الأحد، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ويليامز - ماتيب - فابينيو - روبرتسون.

خط الوسط: فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - جوتا.

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