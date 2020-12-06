بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

بات نادي بيراميدز سبورت، على أعتاب التعاقد مع صفقة جديدة من لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل غلق باب قيد الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعاد الفريق السماوي فتح ملف التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر السابق، بعدما فشل انتقاله إلى صفوف الزمالك، خلال الساعات الماضية.

وكان الشيخ، قاب قوسين أو أدنى من إعلان انتقاله الى الفارس الأبيض، قبل أن تتراجع لجنة الكرة وترفض إتمام الصفقة.

ويعد الشيخ واحد من اللاعبين المتواجدين ضمن اهتمامات بيراميدز، وكان يرغب في ضمه مقابل انتقال محمد فاروق للأهلي، إلا أن الصفقة لم تتم.

وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق عن فسخ التعاقد مع أحمد الشيخ ومنحه الاستغناء الخاص به، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.