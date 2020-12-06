الصحة: التحديث المصري لبروتوكول علاج كورونا "مشرف" (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، وذلك بفضل السياسة التي تتبعها الدولة لمواجهة تداعياتها.





وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن كل مؤسسات الدولة تكاتفت لعودة الحياة لشكلها الطبيعي، كعودة المدارس، والأشطة الرياضية، وغيرهم من الانشطة، لافتا إلى أنهم استغلوا فترة انخفاض الإصابات في الاستعداد بشكل أكبر لزيادة الحالات مرة أخرى.





وأضاف أن الإصدار الرابع من بروتكول علاج مصابي كورونا مشرف، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة مستشفيات وزارة الصحة، وتدريب الأطباء.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.