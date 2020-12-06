مهاجم الإسماعيلي: استفدت من الإعارة وأعد الجماهير بالأفضل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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أكد شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي انه استفاد كثيرا خلال فترة إعارته بالمقاولون العرب.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" أعد الجميع بأنى سأقاتل من أجل المساهمة مع زملائى فى وضع الفريق بمكانة أفضل، الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو يمنحنى الثقة وجميع اللاعبين لديهم إصرار على التألق وإسعاد الجماهير."

وأتم:"أتمنى من الجماهير تقديم الدعم لكل اللاعبين ،لاسيما أنهم صغار فى السن يحتاجو لمثل هذا الدعم ،بغرض تقديم موسم يليق بحجم وقيمة النادى الإسماعيلى."

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