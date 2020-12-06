مهاجم الإسماعيلي: استفدت من الإعارة وأعد الجماهير بالأفضل

أكد شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي انه استفاد كثيرا خلال فترة إعارته بالمقاولون العرب.





وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" أعد الجميع بأنى سأقاتل من أجل المساهمة مع زملائى فى وضع الفريق بمكانة أفضل، الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو يمنحنى الثقة وجميع اللاعبين لديهم إصرار على التألق وإسعاد الجماهير."





وأتم:"أتمنى من الجماهير تقديم الدعم لكل اللاعبين ،لاسيما أنهم صغار فى السن يحتاجو لمثل هذا الدعم ،بغرض تقديم موسم يليق بحجم وقيمة النادى الإسماعيلى."



