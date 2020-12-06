عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

رفض الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش رحيل واحد من الأعمدة الرئيسية للفريق من أجل الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وقال مصدر مطلع داخل جهاز الكرة بالفريق العسكري في تصريحات صحفية أنه كان هناك عرض من الأهلي للحصول على خدمات محمد بسام لكن الإدارة رفضت رحيله.

وبرر طلائع الجيش رفضه بأن الفريق في حاجة لخدمات بسام الذي وصلت إليه بعض العروض الرسمية الأخرى بجانب الأهلي من سموحة والإسماعيلي لكننا في النهاية تمسكنا بإستمراره.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد بسام طلائع الجيش الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يطلق رسالة قوية بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يكشف الحالة الصحية لـ"وليد سليمان"

منذ ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

أليجري يرفض رحيل نجم يوفنتوس

خاص.. طلائع الجيش يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم أحمد سامي

طلائع الجيش يكشف سر رفض رحيل أحمد سمير لإنبي

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019: توجيه ضربة قاضية للزمالك وحسم الصفقة الكبري.. وفايلر يطالب باعتزال نجم الأهلي

صالح جمعة يناقش الأهلي في الدوري الفنلندي

نجم الأهلي يرفض بيراميدز ويختار الإنضمام للإتحاد السكندري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

12:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم