السعودية ترفع سعر بيع الخام المتجه إلى آسيا بزيادة 0.30 دولار

أظهرت وثيقة من أرامكو السعودية (SE:2222) أن شركة النفط الوطنية العملاقة رفعت سعر يناير لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا ليزيد 0.30 دولار للبرميل فوق خام عمان/دبي، مرتفعا بذلك 0.80 دولار عن ديسمبر.





حددت الشركة كذلك سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يناير ليصبح بزيادة 0.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، منخفضا 0.30 دولار للبرميل عن ديسمبر كانون الأول، بحسب الوثيقة.



