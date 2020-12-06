السعودية ترفع سعر بيع الخام المتجه إلى آسيا بزيادة 0.30 دولار

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:55 م
السعودية ترفع سعر الخام المتجه لأسيا
السعودية ترفع سعر الخام المتجه لأسيا
وكالات
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 أظهرت وثيقة من أرامكو السعودية (SE:2222) أن شركة النفط الوطنية العملاقة رفعت سعر يناير لشحنات الخام العربي الخفيف المتجهة إلى آسيا ليزيد 0.30 دولار للبرميل فوق خام عمان/دبي، مرتفعا بذلك 0.80 دولار عن ديسمبر.

حددت الشركة كذلك سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في يناير ليصبح بزيادة 0.55 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، منخفضا 0.30 دولار للبرميل عن ديسمبر كانون الأول، بحسب الوثيقة.

وأصبح سعر الخام المتجه إلى شمال غرب أوروبا دون برنت في بورصة إنتركونتننتال بمقدار 1.40 دولار للبرميل.

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