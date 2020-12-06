ارتفاع هامشي لمؤشر البورصة الرئيسي بالمنتصف .. و"التجاري الدولي" يسجل 62.4 جنيه
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:49 م
نيفين سمير
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دفعت مشتريات العرب والأجانب مؤشرات البورصة المصرية، لمواصلة الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي هامشياً تحت تأثير مبيعات المصريين علي سهم التجاري الدولي والي تراجع بالمنتصف الي سعر 62.4 جنيه بنسبة هبوط0.38% .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2235 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13234 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4253 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3070 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 1061 نقطة.
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