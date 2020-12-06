ارتفاع هامشي لمؤشر البورصة الرئيسي بالمنتصف .. و"التجاري الدولي" يسجل 62.4 جنيه

دفعت مشتريات العرب والأجانب مؤشرات البورصة المصرية، لمواصلة الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي هامشياً تحت تأثير مبيعات المصريين علي سهم التجاري الدولي والي تراجع بالمنتصف الي سعر 62.4 جنيه بنسبة هبوط0.38% .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 11020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 2235 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13234 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4253 نقطة.