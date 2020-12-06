ترشيح أرملة الشهيد محمد مبروك ووالد أحد الشهداء للتعيين فى النواب

قالت مصادر مطلعة إن قائمة تعيينات مجلس النواب ستشمل تمثيلا لأسر الشهداء جراء العمليات الإرهابية، تخليدا لذكراهم، وتعبيرا عن فئة ليست بالقليلة داخل المجتمع، وتوقعت المصادر أن تتضمن القائمة رشا حسنى، زوجة شهيد جهاز الأمن الوطنى العقيد محمد مبروك، إضافة إلى تعيين والد أحد الشهداء.





وكانت قائمة التعيينات فى مجلس الشيوخ قد تضمنت تمثيلا لأسر الشهداء، بتعيين كل من حافظ فؤاد، والد الشهيد نقيب الشرطة أحمد حافظ أبوشوشة والذى راح ضحية حادث الواحات، وعائشة عبدالغنى محمد هاشم، مديرة مكتب علم النفس بمديرية التربية والتعليم سابقا، والدة الشهيد محمد عيد بقطاع الأمن الوطنى بالشرقية، والذى استشهد أمام منزله بالشرقية، فى فبراير 2014.





ويعد الراحل محمد مبروك من أبرز الضباط الذين أفنوا حياتهم فى خدمة الوطن، حيث استشهد قبل نحو 7 أعوام وتحديدا يوم 18 نوفمبر 2013، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن استشهاده.





شارك الشهيد «مبروك» فى جمع بعض المعلومات عن قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية لمدة شهرين قبل وفاته، إضافة إلى جمع التحريات عن قضية هروب الرئيس السابق محمد مرسى وبعض قيادات الإخوان من سجن وادى النطرون.





ساهم الشهيد مبروك فى عمليات إلقاء القبض على معظم قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، بدءًا من خيرت الشاطر وحتى محمد بديع، من خلال تحرياته، وأشرف على قضايا بالغة الأهمية والخطورة، منها قضية خلية مدينة نصر، وتحريات هروب الرئيس المعزول مرسى وأتباعه من سجن وادى النطرون، والتحريات الخاصة بأحداث مكتب الإرشاد والمقطم وشارع النصر ورابعة العدوية، والنهضة وجامعة القاهرة، وقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وكان عضوًا فى فريق البحث والتحرى بحادث محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.



