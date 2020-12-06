استقرار بسعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-12-2020

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:37 م
الريال السعودي
الريال السعودي
الفجر الإقتصادي
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إستقر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأحد 6-12-2020 ، ولك مع إقتراب أعياد الكريسماس بالتزامن مع الموجة الثانية من كورونا.

وننشر سعر الريال السعودي اليوم الأحد طبقاً لأخر تحديث جاء بموقع الدولار لايف كالاتي :


سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

٤٫١٦٠١ جم للشراء

٤٫١٩٥٤ جم للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عودة 

٤٫١٦ جم للشراء

٤٫١٩ جم للبيع 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫١٥ جم للشراء 

٤٫٢١ جم للبيع

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي
٤٫١٢ جم للشراء

٤٫١٩ جم للبيع 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 

٤٫١١ جم للشراء 

٤٫١٩ جم للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫٠٩ جم للشراء

٤٫١٨ جم للبيع

 
سعر الريال السعودي قي بنك الاسكندرية 

٤٫٠٩ جم للشراء

٤٫١٩ جم للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولي CIB -
٤٫٠٨ جم للشراء

٤٫١٩ جم للبيع

 سعر الريال في بنك كريدي أجريكول 
٤٫٠٨ جم للشراء 

٤٫١٩ جم للبيع

 

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