قائمة مقترحات النقابات والسياسيين لتعيينات مجلس النواب

أبرزهم أبوالغار والروينى ومنتصر وبدراوى





حدد قانون مجلس النواب، ضوابط تعيين الأعضاء الجدد، بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية، يخول له تعيين نسبة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة 102 فى فقرتها الأخيرة على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن نسبة 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم، من الجامعات والمؤسسات والنقابات.





«الفجر» تواصلت مع المجالس القومية والنقابات ومجموعة من السياسيين والمفكرين والخبراء ورؤساء الأحزاب لرصد أبرز الأسماء الممكن ترشيحها لقائمة النواب المعينين.





وقال الفقيه الدستورى شوقى السيد، إن الفرصة فى اختيارات نواب البرلمان غير سانحة مثل مجلس الشيوخ بسبب الوضع القانونى فى الدستور والذى يتيح للرئيس أن يختار عددا قليلا وأيضًا من ترشيحات مجالس ونقابات.





وأضاف: «أتمنى أن يأتى الاختيار من خبراء وعلماء فى السياسة والاقتصاد خاصًة أنه توجد قطاعات لها أولوية وهنا أنحاز لرجال القانون والتشريع وعلماء السياسة وخبرائهم والمستقلين وأحزاب المعارضة».





ورشح «السيد» كلًا من محمود محمد غنيم، أستاذ طب الجراحة العامة، ومحمد أبو الغار، أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والسياسى المعروف، وحسام بدراوى، عضو سابق بمجلس الشورى.





وأبدى عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رغبته فى أن تأتى الاختيارات من جانب من هم أولى بدخول البرلمان ولم يستطيعوا خوض الانتخابات ويمثلون قطاعات فى المجتمع مثل صغار الموظفين والفلاحين والقيادات العمالية.





ورشح «شكر» كلًا من البدرى فرغلى، نائب بمجلس الشعب المصرى عن حزب التجمع، وصلاح زكى من المثقفين الناصريين ومن الأدباء إبراهيم عبدالمجيد، وفتحى إمبابى.





وقال إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء ونقيب الدقهلية السابق، إن البرلمان بحاجة إلى زيادة للمرشحين من القطاع الطبى بسبب زيادة المشكلات الصحية والحاجة إلى تعديل العديد من قوانين الصحة فى مصر، ورشح كلا من الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، والدكتور حسن أبوالعينين، وأشار إلى ضرورة تنوع التيارات السياسية والفكرية تحت قبة البرلمان، حتى لا يكون 600 نائب لهم نفس الفكر والآراء.





وطالبت سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، بالاعتماد فى الاختيار على فئة الشباب خاصًة أنها من أهم الفئات على الساحة حاليًا وينظر إليهم على أنهم مستقبل مصر، معقبًة أن دور الاقتصاديين فى هذه الفترة مهم للغاية لأننا نحتاج إلى عقول واعية ترفع من شأن الدولة اقتصاديًا فى ظل حالة البناء الحالية.





وأكد أبوبكر ضو وكيل نقابة المحامين، أنه لابد أن يُمثل فى البرلمان شخص عن نقابة المحامين، مثل نقيب المحامين رجائى عطية باعتباره الممثل الشرعى، بجانب أن تكون القائمة بها ممثل من كل النقابات سواء الصحفيين أو المهندسين أو الأطباء أو المعلمين لضمان التنوع وتمثيل كل فئات المجتمع، وعمرو موسى باعتباره شخصية سياسية مهمة فى مصر.





وقال الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعى، إننا فى فترة يتم فيها إعادة بناء الدولة بشكل كامل، وبما أن الاقتصاد عصب الحياة فهذا يستلزم تهيئة مناخ أمثل للاستثمار ووضع قوانين جيدة للضرائب، لاسيما أننا مقبلون على التحول الرقمى والشمول المالى.





وأضاف أنه فى حال إيجاد الشخص الذى يعيد صياغة قوانين الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية، فهو أحق من غيره، مرشحًا الخبراء المصرفيين والبورصة حسام الغايش، ومصطفى أبو زيد، وسعيد الفقى، كونهم لديهم القدرة على العطاء والاستمرار والعمل الدؤوب.





وعقبت فريدة الشوباشى، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، إن القوة الناعمة التى تضم الإعلام والثقافة هى أعظم سلاح قادر على نهضة المجتمع، مطالبة بأن تضم قائمة التعيينات الصحفى محمد أمين والكاتبة أمينة خيرى، والصحفى الدكتور خالد منتصر، والكاتب أحمد رفعت والفنان حسن الرداد.



