أكرم توفيق يوجه رسالة خاصة إلى مروان محسن

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة خاصة إلى مروان محسن مهاجم الفريق، عقب الفوز بلقب كأس مصر.

وشارك الثنائي مع الفريق خلال الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، بركلات الجزاء الترجيحية بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب توفيق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مهاجم مصر ربنا يكرمك ويحفظك يا غالي".

وتأتي رسالة توفيق الداعمة إلى مروان، بعد الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها اللاعب بالفترة الأخيرة، بعد الابتعاد عن إحراز الأهداف وغياب التوفيق خلال المباريات.

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